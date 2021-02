De overname van Marktplaats-eigenaar eBay Classifieds Group (eCG) door het Noorse Adevinta kan volgens de Britse concurrentiewaakhond CMA leiden tot hogere prijzen en minder keuze voor Britten, meldt de toezichthouder dinsdag. Adevinta en eBay hebben nu een week de tijd om aanpassingen te doen.

De CMA ziet vooral problemen bij de verkoop van Gumtree, een onderdeel van eCG. Gumtree is actief in het VK, net als het Adevinta-onderdeel Shpock.

In de deal ter waarde van 9,2 miljard dollar (7,6 miljard euro) is opgenomen dat eBay 33,33 procent zeggenschap krijgt in het nieuwe bedrijf. Daardoor krijgt eBay de kans om mee te beslissen over zowel de strategie van Shpock als die van Gumtree. Dat maakt de invloed van de advertentiegroep in het VK volgens de autoriteit te groot. CMA wijst erop dat de marktplaats van Facebook dan nog als enige concurrent overblijft.

"Na de documenten te hebben bestudeerd, blijkt dat er een realistische kans was dat eBay Gumtree verkocht zou hebben aan een andere groep zonder invloed te blijven uitoefenen", klinkt het in een mededeling. "In dat geval zou Gumtree een concurrent zijn geworden voor de marktplaats van eBay."

De waakhond geeft Adevinta en eBay tot woensdag 23 februari de tijd om aan de eisen tegemoet te komen. Daarna heeft de CMA vijf dagen om te beslissen of de aanpassingen voldoen en de deal kan doorgaan.

De overname zou van Adevinta het grootste handelsplatform met een jaaromzet van 1,8 miljard dollar maken.