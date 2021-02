De winkelketen Deen verkoopt na 87 jaar al haar winkels aan een triumviraat van supermarktketens. 39 winkels worden omgevormd tot Albert Heijn-winkels, 22 zaken komen in handen van Vomar en 19 filialen worden DekaMarkt-winkels, zo kondigt Deen dinsdag aan.

Deen laat in de mededeling weten dat de investeringen in e-commerce die de komende jaren nodig zijn om te overleven, te veel zouden vragen van het bedrijf. "De omvang van de nodige investeringen heeft de familie in goed overleg met de directie doen besluiten om een andere strategische keuze te maken en het bedrijf te verkopen", staat er. Hoeveel er betaald is, kan de keten niet meedelen.

Voorlopig is nog niet helemaal duidelijk wat de overname betekent voor het personeel. Daar moet nog over onderhandeld worden met de vakbonden. Wel zeker is dat alle supermarktmedewerkers hun baan behouden en eventueel zullen worden overgeplaatst zodra de overname rond is.

Leendert van Eck, die sinds 2016 CEO van het bedrijf is, vindt de beslissing een logische stap. "We hebben een mooi bedrijf opgebouwd en dankzij het harde werk van onze medewerkers en onze loyale klantenkring kunnen we terugkijken op prachtige jaren. Om toekomstbestendig te zijn, zijn forse financiële inspanningen nodig, maar de familie heeft een andere keuze gemaakt."

De kopers zien de overname als een uitbreidingskans. Albert Heijn-CEO Marit van Egmond spreekt over "een belangrijke strategische stap en een unieke verrijking van het winkelaanbod in Noord-Holland", Vomar ziet het als een unieke mogelijkheid om zijn positie in de markt te versterken en DekaMarkt wijst op de vele gelijkenissen tussen winkels van Deen en DekaMarkt, "zoals de focus op versproducten".

De transactie zou in de tweede helft van 2021 afgerond moeten zijn, na afstemming met de vakbonden en advies van de betrokken ondernemingsraden.