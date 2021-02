Nederlanders gaven in de laatste maand van vorig jaar maar liefst 11,7 procent minder uit dan in dezelfde maand van 2019, blijkt dinsdag uit cijfers van het CBS. Door de lockdown gingen mensen onder andere minder naar de kapper, de bioscoop en het museum.

Daardoor had vooral de dienstensector het moeilijk in december: daar daalden de inkomsten zelfs met 17,1 procent. Er werd 16,2 procent minder besteed aan "duurzame goederen", waartoe onder meer kleding en schoenen behoren. Tevens werd er minder uitgegeven aan elektrische apparaten en woninginrichting.

Bezuinigen op eten en drinken hebben Nederlanders juist niet gedaan. Aan voedings- en genotsmiddelen is in december 6,7 procent meer uitgegeven. Dat komt vermoedelijk door onder meer de sluiting van restaurants, waardoor mensen meer thuis hebben gegeten. Restaurants vallen onder de dienstensector.

In de uitgaven is ook duidelijk te zien dat veel mensen thuisbleven. Zo is er flink minder getankt, terwijl de uitgaven aan aardgas juist toenamen, als gevolg van onder meer het thuiswerken. Daar kwam nog bij dat het in december 2020 kouder was dan in het jaar ervoor, waardoor de thuisblijver de verwarming nog wat hoger zette.