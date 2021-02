DSM zag in het laatste kwartaal van vorig jaar dat er meer vraag naar dieetartikelen was. Ook de interesse in producten voor een betere weerstand, zoals vitaminesupplementen, nam vorig jaar toe, meldt het bedrijf dinsdag bij de publicatie van zijn jaarcijfers. Materialen voor de luchtvaart- en automotivesector werden juist minder verkocht.

Over het gehele jaar kwam de omzet van DSM uit op 8,1 miljard euro. Dat was 1 procent meer dan de 8 miljard euro van een jaar eerder. Onder de streep bleef er een nettowinst van 711 miljoen euro over, 5 procent minder dan in 2019.

Voor de Materials-divisie van DSM was het een lastig jaar. Deze tak is onder meer afhankelijk van de vraag vanuit de luchtvaart en van autofabrikanten. Beide sectoren kregen een flinke knauw door de coronacrisis. Wel zag DSM in de laatste maanden van het jaar de vraag vanuit de autosector weer aantrekken. Desondanks daalden de verkopen van dit bedrijfsonderdeel vorig jaar met 13 procent.

Daar stond tegenover dat de Nutrition-divisie het juist goed deed. Zo werd geprofiteerd van een stijgende vraag naar gezondheidsproducten. Zo was er meer vraag naar producten voor afslanken of het binnenkrijgen van extra vitamines. Mede hierdoor steeg de omzet van deze tak met 6 procent.

DSM is optimistisch gestemd over het huidige jaar. Het bedrijf verwacht dat zijn Materials-divisie in 2021 verder herstel laat zien, terwijl de voedingstak ook goed zal blijven presteren. Daardoor stijgt de winst (ebitda) dit jaar naar verwachting met "dubbele cijfers".