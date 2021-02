Nederland telt vandaag de dag meer dan veertienhonderd hondenuitlaatservices, blijkt dinsdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Dat is een toename van meer dan 50 procent over de afgelopen vijf jaar. Het aantal professionele hondenuitlaters groeit daarmee veel harder dan het aantal honden. De vraag is daar ook naar en daar verandert de coronacrisis weinig aan, meent brancheorganisatie Dibevo.

Nederland telt volgens de recentste cijfers tegen de twee miljoen honden die als huisdier worden gehouden. Door de coronacrisis zou de belangstelling voor een huisdier, dus ook een hond, zijn toegenomen, maar er kunnen niet opeens een paarhonderdduizend honden tevoorschijn worden getoverd.

"De asiels zijn wel zo goed als leeg nu", zegt Gijs van den Assum, voorzitter van Dibevo. Elke pup die afgelopen jaar geboren werd, had meteen een onderkomen, maar dat is altijd al zo. De vraag naar honden ligt in Nederland hoger dan het aanbod. "De vervangingsvraag is op jaarbasis al 170.000 honden", weet Van den Assum.

Nu veel mensen thuiswerken door de coronacrisis hebben ze ook alle tijd voor een huisdier. "Toch hebben de uitlaatdiensten nog wel werk, hoor", aldus Van den Assum. "Want niet iedereen werkt natuurlijk thuis. Het is ook belangrijk dat de hondenuitlaatservices blijven bestaan. Voor als meer mensen er straks weer een beroep op doen." Volgens de Dibevo-voorzitter hebben mensen bovendien geld genoeg, nu het aan veel andere dingen niet uitgegeven kan worden.

Professioneel honden uitlaten is relatief nieuwe bezigheid

Dat het aantal aanbieders van het uitlaten van honden al jaren groeit - vijf jaar geleden waren het er nog geen duizend - is volgens Van den Assum het uitvloeisel van een maatschappelijk verschijnsel. "Het ontzorgen van mensen maakt daar deel van uit. Alles is op afroep beschikbaar en te regelen, ook het uitlaten van de hond." Bovendien denkt hij dat in meer huishoudens beide partners werken, waardoor iemand anders de hond overdag dus moet uitlaten.

De 1.428 bij de KVK geregistreerde hondenuitlaatdiensten, hebben wel steeds minder plekken om de honden op uit te laten. "Er komt steeds meer verzet van beheerders van land zoals boswachters tegen het uitlaten van grote groepen honden", zegt Van den Assum. Dat heeft er volgens hem ook mee te maken dat het een relatief nieuwe bezigheid is. "Daarbij is nog niet alles gereguleerd. We pleiten er dan ook voor om hierover afspraken te maken."

Op die manier kunnen honden lekker ravotten met andere honden die ook worden uitgelaten. "Het dierwelzijn staat altijd voorop."