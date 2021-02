Op de eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), kwamen er direct twaalfduizend aanvragen binnen. Dat zijn er een stuk meer dan op de eerste dag van de derde periode, toen er zevenduizend aanvragen binnenkwamen, meldt het UWV maandag.

Het UWV noemt de grote toeloop niet onverwacht. "De lockdown duurt nu al twee maanden en dat komt voor veel werkgevers, vooral in sectoren als horeca en detailhandel, hard aan. We hielden er daarom rekening mee dat het meteen flink druk kon worden", zegt Janet Helder, lid van de raad van bestuur van UWV.

Werkgevers komen in aanmerking voor de NOW als ze over een periode van drie maanden minimaal 20 procent omzetverlies hebben geleden. Ze krijgen een maximale tegemoetkoming van 85 procent bij een volledig omzetverlies. Dat is iets meer dan bij de derde periode van de NOW, toen dat maximum op 80 procent lag.