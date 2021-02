De Nederlandse economie is het afgelopen jaar gekrompen, economen verwachten met ruim 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat onze economie het beter doet dan die van bijvoorbeeld Duitsland, is mede te danken aan de structuur van de economie, die sterk gericht is op diensten en niet zozeer op productie. We hebben ook een goede digitale infrastructuur en dat zorgt ervoor dat we vanuit huis kunnen werken en shoppen.

"Alhoewel de dienstverlening van mens tot mens, zoals kappers en de horeca, enorm geraakt wordt door de coronacrisis, draait een groot deel van de dienstverlening tussen bedrijven gewoon door", zegt hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO in de aanloop naar de bekendmaking op dinsdag van de economische groeicijfers voor Nederland over 2020.

En in die dienstverlening is Nederland goed vertegenwoordigd. "Als mensen niet naar hun werk toe hoeven om het te kunnen doen, blijven sectoren goeddeels buiten schot", vult hoogleraar macro-economie Sweder van Wijnbergen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) aan. "Door de structuur van de Nederlandse economie wordt Nederland minder geraakt dan andere landen."

Nederland heeft in vergelijking met het buitenland ook een goede digitale infrastructuur. "Ondernemers gaan daar heel innovatief mee om", zegt Phlippen.

Duitsland rapporteerde een krimp van 5 procent, het Verenigd Koninkrijk 10 procent en Spanje zelfs 11 procent. "In welke mate de economie wordt geraakt, heeft ook te maken met in welke mate het land op gezondheidsgebied door het virus is geraakt", zegt hoogleraar internationale macro-economie Charles van Marrewijk aan de Universiteit Utrecht (UU).

In laatste kwartaal geen groei of krimp

Maar het feit dat Nederland meer een dienstenland, dan een productieland is, speelt volgens alle economen een belangrijkere rol in de relatief meevallende krimp. "We zijn sterk in financiële dienstverlening, consultancy en engineering. Die diensten worden ook geëxporteerd en het biedt veel werkgelegenheid."

Ook het enorme steunpakket vanuit de overheid houdt de schade voor de economie relatief beperkt. Volgens hoogleraar Van Marrewijk is in Nederland ten opzichte van andere landen "enthousiast steun geboden" vanuit de overheid. "Dankzij de steun van de overheid is bijvoorbeeld de werkloosheid beperkt gebleven", zegt Van Wijnbergen.

"De ongekende steunmaatregelen hebben voorkomen dat de eerste klap van het voorjaar heeft doorgewerkt, waardoor een tweede klap is verzacht", zegt ook Phlippen. ABN AMRO houdt het voor het laatste kwartaal van 2020 dan ook op een economische groei van 0 procent: geen groei en geen krimp.