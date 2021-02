Het Nederlandse chocolademerk Tony's Chocolonely is van een lijst met producenten van slaafvrije chocolade gehaald door zijn samenwerking met de Belgische multinational Barry Callebaut, zo schrijft de krant The Times. Dat is voor het bedrijf geen reden om de samenwerking stop te zetten.

De Amerikaanse organisatie Slave Free Chocolate houdt sinds 2007 een lijst bij van bedrijven die chocolade produceren zonder gebruik te maken van slavernij bij Afrikaanse toeleveranciers. Tony's Chocolonely stond daar de afgelopen jaren steeds op, maar is nu van de lijst verwijderd.

De belangrijkste reden daarvoor is de samenwerking met chocolademaker Barry Callebaut. Die gaf eerder al toe dat kinderarbeid en moderne slavernij in zijn productieketen niet zijn uit te sluiten. Het bedrijf wordt volgens The Times ook genoemd in een rechtszaak over "grote bedrijven die bewust geprofiteerd hebben van kinderarbeid" in West-Afrika.

Bewuste samenwerking

Tony's Chocolonely betreurt de verwijdering, maar laat weten dat het bewust samenwerkt met zo'n grote multinational als Barry Callebaut om de chocoladesector te veranderen. "In 2005 kozen we voor een samenwerking met Barry Callebaut om aan te tonen dat het mogelijk is om volledig traceerbaar te zijn terwijl we met een grote verwerker samenwerken", reageert het bedrijf op zijn website.

Barry Callebaut produceert de chocolade van Tony's Chocolonely afzonderlijk van zijn eigen chocolade en Tony's traceert alle routes. "Vorig jaar hebben we 387 gevallen van illegale kinderarbeid gevonden en 221 daarvan direct kunnen verhelpen. We hebben nog nooit een geval van moderne slavernij in onze waardeketen aangetroffen. De meeste grote chocoladebedrijven weten niet hoeveel gevallen van illegale arbeid er in hun waardeketen van cacao zijn en kunnen er dus ook niets aan doen."

Grootste chocolademerk van Nederland

Met de samenwerking wil CEO Henk Jan Beltman bewijzen dat het ook voor grote bedrijven mogelijk is om de volledige productieketen te controleren. "Als we onze chocolade zelf zouden maken, zouden grote chocoladebedrijven ons kunnen negeren met als argument dat onze principes niet op grote schaal toepasbaar zijn."

Tony's Chocolonely is sinds 2018 het grootste chocolademerk van Nederland en werd in mei vorig jaar nog voor de derde keer tot meest duurzame Nederlandse merk uitgeroepen. Een eigen fabriek staat op de planning, maar door de coronacrisis moesten die plannen uitgesteld worden.