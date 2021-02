De Portugese toerismesector, die in de jaren voor de coronacrisis hard groeide, is weer terug op het niveau van de jaren tachtig. Dat blijkt uit cijfers die het Portugese statistiekbureau INE maandag heeft gepubliceerd. Er verbleven in 2020 minder dan 4 miljoen buitenlandse toeristen in het land, een afname van 76 procent ten opzichte van 2019.

Het aantal overnachtingen van toeristen nam in 2020 met 75 procent af tot 12,3 miljoen nachten, het kleinste aantal sinds 1984. De omzet van hotels daalde ondertussen met 66 procent.

De Portugese overheid zegt dat ze met een steunpakket voor de sector komt. Dat is hard nodig, zeggen hotels, want zonder aanvullende steun staan er volgens de sector dit jaar 100.000 aan toerisme gerelateerde banen op het spel.

Eind vorig jaar zei de Portugese minister voor Toerisme dat er in 2020 al 60.000 banen gerelateerd aan toerisme verloren zijn gegaan. De minister verwachtte toen dat het toerisme in het derde kwartaal van dit jaar weer aantrekt, afhankelijk van de komst van een succesvol vaccin. Maar het zal tot 2023 duren voordat de sector weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis.

Het toerisme heeft Portugal juist na de financiële crisis van 2009 geholpen er weer bovenop te komen. De minister waarschuwt nu wel dat sommige regio's, zoals de Algarve, te sterk op toerisme als bron van inkomsten zijn gaan leunen. Die regio's krijgen nu ook de hardste klappen te verduren.