Het automerk Jaguar Land Rover maakt een drastische ommezwaai. Over vier jaar rollen er alleen nog elektrische wagens van de band. De eerste elektrische Land Rover verschijnt in 2024, meldt het bedrijf maandag.

De Britse automaker wil duurzamer worden en heeft daar een twintigjarenplan voor uitgetekend. In 2039 zou het bedrijf volledig CO2-neutraal moeten zijn. De eerste stap in dat proces is om vanaf 2025 geen benzine- of dieselauto's meer te maken.

De verkoop van auto's op brandstof loopt nog wel even door, maar vanaf 2030 zullen alvast alle Jaguars in de showroom elektrisch zijn. Verwacht wordt dat tegen die tijd ook 60 procent van de Land Rovers geen brandstof meer verbruikt. De groep brengt de eerste elektrische Land Rover in 2024 op de markt. In 2039 zouden alle nieuwe auto's dan elektrisch moeten rijden.

Het bedrijf zet de komende jaren 2,5 miljard pond (2,9 miljard euro) per jaar opzij voor onder meer investeringen in duurzame energie en elektrificatie.

Jaguar Land Rover is niet de eerste autobouwer die met groene ambities komt. Eind januari kondigde de Amerikaanse fabrikant General Motors al aan vanaf 2035 geen enkele benzine- of dieselauto meer te zullen bouwen.