De Britse premier Boris Johnson overweegt de aanleg van een tunnel die Schotland met Noord-Ierland moet verbinden, melden diverse Britse media maandag. De tunnel moet een lengte van 25 mijl (ongeveer 40 kilometer) krijgen en moet ervoor zorgen dat de handel tussen Noord-Ierland en de andere delen van het Verenigd Koninkrijk soepeler verloopt.

Het Verenigd Koninkrijk maakt sinds 1 januari ook technisch geen deel meer uit van de EU. Noord-Ierland zit daardoor in een lastige positie. Noord-Ierland behoort tot hetzelfde koninkrijk als Engeland, Wales en Schotland, maar grenst aan Ierland dat nog wel onderdeel van de EU is. Tegelijkertijd worden Schotland en Noord-Ierland gescheiden door de Ierse Zee.

Hierdoor verloopt de handel sinds de Brexit minder soepel. Een tunnel voor zowel treinen als vrachtwagens moet dit probleem deels verhelpen. Deze moet komen te liggen tussen de Noord-Ierse plaats Larne en het Schotse Stranraer. Het plan heeft al de bijnaam 'Boris's Burrow' gekregen. Vrij vertaald: het hol van Boris.

Alister Jack, die zich namens het Britse kabinet met Schotse zaken bezighoudt, heeft al tegen The Telegraph gezegd dat hij voorstander van het plan is. Binnen enkele weken komt de Britse spoorbeheerder Network Rail met een rapport over de haalbaarheid van het plan.

Johnson kwam drie jaar geleden al met plannen voor een brug tussen Noord-Ierland en Schotland. Dit bleek echter geen goed idee, onder meer omdat de verbinding waarschijnlijk zo'n honderd dagen per jaar dicht zou moeten blijven vanwege de weersomstandigheden op de Ierse Zee.