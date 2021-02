Nederland importeerde vorig jaar een recordhoeveelheid van 415 miljoen kilo avocado's. Dat is 19 procent meer dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers die statistiekbureau CBS maandag bekendmaakte. De totale waarde van de invoer was vorig jaar voor het eerst hoger dan 1 miljard euro. Nederland is binnen Europa de grootste importeur van de groene vrucht.

Van de totale import is 9 procent (ongeveer 37 miljoen kilo) bestemd voor de Nederlandse markt. Dat maakt ons land tot een van de grootste afzetmarkten voor avocado's binnen de EU. Per Nederlander was er vorig jaar 2,2 kilo aan avocado's beschikbaar.

Het overgrote deel (91 procent) van de 415 miljoen kilo blijft niet in Nederland, maar wordt doorgevoerd naar andere EU-landen. De goederen komen vooral aan in de haven van Rotterdam en verlaten ons land in een vrachtwagen.

"De import en export van avocado's is een logistieke specialisatie van Nederland geworden en behelst naast transport en distributie ook zaken als rijping, controle en eventuele verpakking", aldus het CBS.

Nederland importeerde vorig jaar 373 miljoen kilo avocado's van buiten de EU. Dat is meer dan de import van alle andere EU-landen samen. Al sinds 2012 is die invoer in ons land groter dan de overige EU-lidstaten bij elkaar. En dat verschil wordt alleen maar groter.

Wereldwijd is Nederland niet de grootste importeur. De Verenigde Staten staan bovenaan. De kans dat we dat land op korte termijn inhalen, is niet groot. De VS voerde vorig jaar 1,1 miljard kilo in, ruim dubbel zoveel als Nederland importeert.