Bloemenverzendorganisaties bloomon en Fleurop hebben dit jaar meer bestellingen voor Valentijnsdag verwerkt dan vorig jaar. Bij Fleurop was er met een toename van 48 procent sprake van een record. Bloomon ontving zesmaal zoveel eenmalige bestellingen voor Valentijnsdag, zo meldt het bedrijf zondag.

"Dit komt doordat ons hele assortiment sinds kort - als aanvulling op onze abonnementenservice - eenmalig te bestellen is in onze online floral shop, waaronder onze uitgebreide valentijnscollectie", aldus een woordvoerder van bloomon, dat op basis van online zoekverkeer de afgelopen jaren de meest bezochte bloemenverzendorganisatie was.

"Het is drukker dan ooit", zegt Fleurop op zijn beurt. "Valentijnsdag is traditiegetrouw een piekmoment voor ons", aldus Jeroen de Zwart, algemeen directeur van Fleurop. "Maar dit jaar worden alle records gebroken."

Blij bloomon merken ze dat klanten in deze tijden meer behoefte hebben aan bloemen in huis en familieleden of vrienden iets liefs te sturen, zeker nu ze hen minder of helemaal niet kunnen zien. "Valentijnsdag is daar het uitgelezen moment voor."