Herbert Diess heeft vooralsnog geen vrees voor de mogelijke komst van een volledig elektrische auto van technologiebedrijf Apple, zegt de CEO van Volkswagen Group in een zondag gepubliceerd interview met Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Volgens Diess is het voor Apple een "zeer logische stap" om de automarkt te betreden. De maker van iPhones kan dan zijn expertise op het gebied van batterijen, software en design combineren met enorme financiële middelen.

Overigens denkt Diess niet dat een elektrische en zelfrijdende auto van Apple er heel snel zal zijn, omdat de auto-industrie heel anders is dan de technologiesector. Eerder beet Dyson, bekend van de stofzuigers en ventilatoren, zijn tanden stuk op de ontwikkeling van een elektrische auto.

Onlangs verschenen er berichten over de opschorting van gesprekken tussen Apple en het Zuid-Koreaanse concern Hyundai Motor Group over de ontwikkeling van zelfsturende auto's. Verschillende media meldden in de voorbije maanden dat Apple en het moederbedrijf van Hyundai en Kia werkten aan een verbond om samen zelfrijdende auto's te maken.

Sony presenteerde in januari 2020 een elektrische auto. Hoewel het Japanse bedrijf nog niet heeft bevestigd het voertuig ook op de markt te zullen brengen, is Sony in december in Oostenrijk begonnen met tests op de openbare weg.