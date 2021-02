De koers van de bitcoin is zondagochtend kortstondig boven de 49.000 dollar (bijna 40.500 euro) uit gekomen, een nieuw record. De waardestijging is mogelijk het gevolg van de interesse van Counterpoint Global (een investeringstak van Morgan Stanley Investment Management) in de virtuele munt, waarover persbureau Bloomberg zaterdagavond berichtte.

Counterpoint Global zou overwegen bitcoin toe te voegen aan zijn lijst met opties voor investeerders, zo zeggen ingewijden tegen Bloomberg. Daarvoor is nog wel toestemming van toezichthouders en het moederbedrijf nodig.

De interesse duidt volgens analisten op een groeiende acceptatie van cryptovaluta's aan de kant van de gevestigde orde; Morgan Stanley bestaat dit jaar negentig jaar. De waarde van dergelijke valuta's, waaronder bitcoin, fluctueert sterk. Daardoor is lang niet iedereen overtuigd van de zin van investeringen in cryptomunten.

Vrijdag maakte Twitter-topman Jack Dorsey bekend dat hij samen met rapper en ondernemer JAY-Z een fonds zal oprichten om van bitcoin het gangbare betaalmiddel voor het internet te maken.

De waarde van de bitcoin bereikte diezelfde dag een voorlopig hoogtepunt: 48.930 dollar. Dat gebeurde nadat Mastercard en de Amerikaanse bank BNY Mellon stappen hadden gezet om het gebruik van bitcoin makkelijker te maken.

Vorige week kreeg de koers van de bitcoin de wind in de rug toen Tesla bekendmaakte 1,5 miljard dollar in de cryptomunt te hebben geïnvesteerd. De fabrikant van elektrische auto's wil bitcoin gaan accepteren als betaalmiddel.