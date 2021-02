Goede doelen in Nederland hebben vorig jaar, ondanks de coronapandemie, een hoger totaalbedrag aan donaties kunnen bijschrijven dan normaal. Dat blijkt zaterdag uit een inventarisatie van het Nederlands Dagblad (ND). De goede doelen zouden meer donaties hebben binnengekregen en zou het gemiddelde bedrag per donatie hoger liggen.

ND inventariseerde bij ontwikkelings-, christelijke noodhulp- en medische organisaties of het aantal particuliere donaties was toegenomen of niet. Uit de rondgang blijkt dat er meer is gestort dan gebruikelijk: de toename varieert van 2 tot 30 procent.

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, die hulp verleent aan bevolkingsgroepen bij bijvoorbeeld oorlogen en natuurrampen, laat aan ND weten vorig jaar 2 procent meer aan giften te hebben ontvangen dan in 2019. Stichting Vluchteling kreeg er zelfs 30 procent meer donaties bij. Naast meer particuliere donaties, zegden ook minder mensen hun donateurschap op.

Christelijke noodorganisaties als Tearfund en World Vision zagen de particuliere giften met respectievelijk 4,8 en 2,2 procent toenemen. Ook Red een Kind en ZOA leken meer giften te hebben binnengekregen. ND benadrukt dat de cijfers van de goede doelen nog niet definitief zijn, omdat de organisaties nog werken aan de jaarverslagen van 2020.