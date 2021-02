We zaten het afgelopen jaar een stuk meer binnen en dat merken drogisterijen en winkels die seksspeeltjes verkopen. De verkoop van condooms is namelijk licht gedaald, terwijl die van vibrators juist enorm is gestegen. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd bij onderzoeks- en adviesbureau IRI Nederland.

In 2019 gaven we in Nederland nog zo'n 14 miljoen euro uit aan condooms, in 2020 was dat gedaald naar 13,2 miljoen euro. Dat is een daling van 5,5 procent, terwijl de verkoop van vibrators en masturbators juist met 48 procent is gestegen.

Megan Smit, productspecialist bij de webwinkel voor seksspeeltjes EasyToys, weet het wel zeker: dit komt door de coronacrisis. "Al vanaf de eerste lockdown zien wij een enorme stijging van onze omzet", zegt ze. "In 2019 draaiden we een omzet van 33,4 miljoen euro, in 2020 was dat 65 miljoen euro."

'Meer tijd om het randje op te zoeken'

Ze denkt dat mensen meer seksspeeltjes kopen omdat ze meer tijd hebben voor zichzelf en voor elkaar. "Daardoor hebben ze ook meer tijd om te experimenteren en om het randje op te zoeken. We zien bijvoorbeeld dat speeltjes met een app veel populairder zijn geworden. Die kun je vaak door je partner van over de hele wereld laten bedienen."

Ook Salidevi Kipping, die als marketeer bij de webwinkel Willie.nl werkt, denkt dat mensen door de coronacrisis sneller toe zijn aan iets nieuws. "Stellen zitten nu toch wat meer op elkaars lip en daardoor duiken ze wat sneller de slaapkamer in." Maar ook singles kopen meer seksspeeltjes. "Voor hen is het lastiger om te daten, ze zijn overgestapt op andere manieren om zichzelf te vermaken."

Verkoop blijft nog wel even stijgen

Smit denkt niet dat de opmars van het seksspeeltje in de slaapkamer snel stopt. "Sinds de avondklok is ingegaan merken wij dat de verkoopcijfers weer verder zijn gaan stijgen, we verkopen nu 44 procent meer dan voor de avondklok. Mensen hebben 's avonds niets te doen."

"Ik verwacht dat we het komende jaar nog wel 20 procent gaan groeien", zegt ze. "Het taboe rondom seksspeeltjes wordt steeds verder doorbroken, deels doordat mensen meer tijd hebben om zichzelf en alles rondom hun sexual wellness te onderzoeken." En na het eerste seksspeeltje komt het tweede, zegt ze, dus die verkoop zet volgens haar nog wel even door.