De Europese luchthavens mochten in 2020 728 miljoen passagiers verwelkomen. Dat is een daling van 70,4 procent in vergelijking met een jaar eerder en "op hetzelfde niveau als in 1995", meldt brancheorganisatie ACI Europe vrijdag. Schiphol zag 71 procent minder passagiers.

De luchtvaart heeft het moeilijk door de coronacrisis. Door alle grenssluitingen en lockdowns werd afgelopen jaar veel minder gereisd en dat bracht heel wat luchtvaartmaatschappijen in de problemen.

Uit de laatste cijfers blijkt nu dat de Europese luchthavens hard geraakt zijn. In totaal kwamen er 70,4 procent minder bezoekers over de vloer. "Met maar 728 miljoen passagiers in 2020 vergeleken met 2,4 miljard in het voorgaande jaar staan de Europese luchthavens weer op het niveau van 1995", zegt Oliver Jankovec, voorzitter van ACI Europe.

"Geen enkele sector kan zo'n klap in zijn eentje aan. En hoewel sommige lidstaten al stappen hebben genomen om hun luchthavens te ondersteunen, is er nog maar 2,2 miljard euro naartoe gegaan. Dat is minder dan 8 procent van de totale verloren omzet."

Binnen de Europese Unie zijn de luchthavens van Oostenrijk, Tsjechië, Finland, Hongarije, Ierland, Slovenië en Slowakije de grootste verliezers. Het verkeer in die landen ging er 90 procent op achteruit. Schiphol had over heel 2020 70,9 procent minder bezoekers.

Ook de luchthaven van Frankfurt ging met 73,4 procent minder passagiers stevig achteruit. Het persagentschap Bloomberg meldt vrijdag dat de Duitse regering 900 miljoen euro over heeft om haar luchthavens te redden. 200 miljoen daarvan is voor de luchthaven van Frankrfurt.