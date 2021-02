Shell mag in Londen worden aangeklaagd voor milieuvervuiling in Nigeria. Dat heeft het Britse hooggerechtshof vrijdag bepaald. Een groep van ongeveer 42.000 Nigeriaanse boeren en vissers kan nu een zaak aanspannen in Groot-Brittannië tegen het Brits-Nederlandse Shell.

Het supreme court veegde hiermee eerdere besluiten van lagere rechtbanken van tafel, die een Britse rechtszaak tegen Shell juist hadden geblokkeerd.

De boeren en vissers uit de olierijke Niger Delta zeggen dat lekkages uit pijpleidingen van de Nigeriaanse dochter van Shell tot ernstige olievervuiling hebben geleid. Daardoor kunnen zij moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. Ze willen compensatie en vinden dat Shell meer moet doen om de vervuiling op te ruimen. Shell zegt dat sabotage de oorzaak is van de lekkages.

Eind vorige maand oordeelde het gerechtshof in Den Haag nog dat de Nigeriaanse tak van Shell enkele boeren uit het West-Afrikaanse land een schadevergoeding moet betalen. Het bedrijf is namelijk aansprakelijk voor twee olielekkages. De hoogte van het bedrag moet later worden bepaald.