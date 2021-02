De vier grootste banken van Nederland hebben in 2020 veel meer geld weg moeten zetten voor slechte leningen dan de jaren ervoor. Dat concludeert NU.nl vrijdag na de publicatie van alle jaarcijfers van de banken. Samen werd er ruim 7 miljard euro meer weggezet voor wanbetalingen, zogeheten kredietvoorzieningen. Dat is ruim het dubbele van 2019, toen de zogenoemde stroppenpotten met 2,9 miljard gevuld werden.

De aangedikte reserves zijn grotendeels te verklaren door de coronapandemie. Banken verwachten dat de grootste economische klap van de pandemie nog moet komen en zetten daarom geld opzij voor eventuele wanbetalingen van bedrijven en consumenten.

De grootste problemen lijken tot dusver nog mee te vallen: het aantal faillissementen in het bedrijfsleven lag in 2020 op het laagste niveau sinds 2000. De banken verwachten dat daar in de loop van dit jaar verandering in komt, wanneer de steun voor het bedrijfsleven vanuit Den Haag wordt afgebouwd en de economie nog niet volledig op niveau is. Hierdoor zal de zogeheten kredietkwaliteit afnemen.

Door de verwachte problemen van dit jaar spekten de vier grootste banken in Nederland de stroppenpot dus met ruim 7 miljard, een toename van ruim 140 procent vergeleken met 2019.

ING en ABN AMRO verdubbelen bijdrage aan stroppenpot

ING, de grootste van de vier banken, stopte er in totaal een kleine 2,7 miljard euro in, vergeleken met 1,1 miljard in 2019. ABN AMRO en Rabobank zagen de kredietvoorzieningen met respectievelijk 2,3 en 1,9 miljard toenemen, in 2019 lagen de bijdragen van beide banken nog onder de miljard. De kleinste bank van de vier, de Volksbank, vulde de pot met een kleine vijftig miljoen meer dan vorig jaar: 171 miljoen euro.

Het vullen van de stroppenpot is voor een deel terug te zien in de jaarcijfers van de banken. Zij moeten meer geld achterhouden en kunnen dat bijvoorbeeld niet uitlenen of investeren, waardoor ze minder winst kunnen behalen. ING en Rabobank zagen de winst over 2020 halveren en ABN AMRO moest zelfs een klein verlies noteren.

De laatstgenoemde bank benadrukt dat de coronapandemie niet de enige reden is voor de aangedikte reserves. Zo werd er eerder dit jaar onder meer ruim 100 miljoen euro opzij gezet vanwege de blootstelling aan het Wirecard-schandaal. Het Duitse betalingsbedrijf stortte in toen bleek dat bijna 2 miljard euro 'kwijt' was op de balans en mogelijk nooit had bestaan. Ook andere Nederlandse banken moesten hierdoor geld apart zetten.