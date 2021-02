Bedrijven die door de coronacrisis zijn geraakt, kunnen maandag weer subsidie aanvragen voor hun vaste lasten (TVL), meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZ) vrijdag. Dat is op dezelfde dag als het loket voor loonsteun (NOW), waarvan eerder al duidelijk was dat het maandag de deuren weer opent. De subsidieregeling voor de vaste lasten is onlangs uitgebreid, maar omdat goedkeuring vanuit Brussel nog niet binnen is, gelden voorlopig de oude regels.

Als bedrijven een flink omzetverlies hebben door de pandemie en de contactbeperkende maatregelen, komen ze mogelijk in aanmerking voor tegemoetkoming in hun vaste lasten. Daarvoor kunnen ze maandag vanaf 12.00 uur aankloppen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het gaat dan om de eerste drie maanden van het jaar.

De TVL-regeling bestaat al langer, maar is deze keer vanwege de aanhoudende lockdown uitgebreid. Zo kunnen voor het eerst bedrijven met meer dan 250 werknemers aanspraak maken op subsidie. Daarnaast is het minimale bedrag aan vaste lasten dat je als bedrijf moet hebben, verlaagd naar 1.500 euro per kwartaal. Tevens is het maximaal te ontvangen bedrag verhoogd.

Voor sommige sectoren zijn aanvullende regels ingevoerd. Zo is er een eenmalige toeslag om de reisbranche te helpen de annuleringskosten te betalen van alle reizen die niet door kunnen gaan. Ook is er een extra regeling voor de land- en tuinbouwbranche.

Uitbreidingen worden later pas ingevoerd

Opvallend is dat de verschillende uitbreidingen van de regeling nog niet van kracht zijn. Dit kan pas worden ingevoerd na goedkeuring van de Europese Commissie. Het ministerie meldt dat het deze aanpassingen later invoert en verwerkt met een extra voorschot. Minister Mona Keijzer (EZK) heeft ervoor gekozen om niet te wachten op het ja van Brussel, zodat veel bedrijven nu toch al hun aanvraag voor tegemoetkoming kunnen indienen en daardoor ook sneller steun ontvangen.

Het kabinet heeft ook een regeling opgetuigd voor tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). Voor het eerste kwartaal van dit jaar kunnen werkgevers daar vanaf maandag 9.00 uur een aanvraag voor indienen bij het UWV. De uitkeringsinstantie verwacht dat er veel aanvragen komen, vanwege de verlengde lockdown.

De diverse subsidieregelingen uit het coronasteunpakket zijn populair. Uit cijfers van het CBS bleek vrijdag dat bijna de helft van de bedrijven met minimaal twee werknemers gebruikmaakt van een van de steunmaatregelen. De NOW-regeling is daarbij het populairst.