De economie van het Verenigd Koninkrijk is afgelopen jaar met 9,9 procent gekrompen, blijkt vrijdag uit cijfers van het Britse statistiekbureau ONS. Het is daarmee de zwaarste economische klap voor het land sinds de zware winter van 1709. Het economische rampjaar heeft alles te maken met de coronapandemie: door het grote aantal virusbesmettingen gold er lang een nationale lockdown, gevolgd door meer regionale lockdownmaatregelen.

Het statistiekbureau maakte vrijdag bekend dat de Britse economie in december onverwacht met 1,2 procent was gegroeid, terwijl er eerder van een krimp werd uitgegaan. Door de bbp-groei in de laatste maand, bleef er een plusje van 1 procent over in het vierde kwartaal vergeleken met het kwartaal ervoor.

Hoewel het VK in het vierde kwartaal beter presteerde dan verwacht, was de Britse economie alsnog 7,8 procent kleiner dan in het laatste kwartaal van 2019. Het VK behoort wereldwijd tot de landen die het zwaarst zijn geraakt door de coronapandemie, met in totaal meer dan 115.000 coronagerelateerde sterfgevallen.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de Britse economie in de eerste maanden van het nieuwe jaar weer terugvallen. Door de flinke stijging van de coronacijfers en ziekenhuisopnames in december en januari werd het land grotendeels weer op slot gezet. De Britten zitten sinds de eerste week van januari in een nationale lockdown, die nog tot zeker maart zal duren. Premier Boris Johnson zal in de laatste week van februari een zogeheten routekaart presenteren, waarmee het land langzaam weer uit de lockdown zal ontwaken.

De Britse regering verwacht dat de economie weer flink zal herstellen vanaf het tweede kwartaal door het succesvolle vaccinatieprogramma. Inmiddels hebben 13,5 miljoen Britten een eerste vaccinatiedosis ontvangen en naar verwachting zullen eind deze maand alle zeventigplussers een eerste prik hebben gehad.