De winst van ING werd afgelopen jaar vrijwel gehalveerd. Onder de streep bleef er bij de bank een nettoresultaat van 2,49 miljard euro over, wat 48 procent minder is dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de bank vrijdag naar buiten heeft gebracht. Ook is duidelijk geworden dat ING-klanten vorig jaar fors meer spaarden en flink minder leningen zijn aangegaan.

Dat de winst vorig jaar bijna halveerde, kwam onder meer doordat de bank voorzieningen moest treffen voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Het gaat dan om leningen aan bedrijven die zwaar zijn getroffen door de uitbraak van COVID-19. De omzet bij ING kwam vorig jaar uit op 17,6 miljard euro, wat een daling van 3,7 procent betekende.

Ook blijkt uit de cijfers dat klanten flink meer hebben gespaard, vermoedelijk doordat ze minder konden uitgeven vanwege de lockdown. Mogelijk speelde ook de economische onzekerheid een rol. Al in de loop van vorig jaar bleek uit cijfers van De Nederlandsche Bank dat Nederlanders flink hebben opgepot in coronatijd.

Het aantal leningen liep vorig jaar terug, met 2,5 miljard euro. "De vraag naar leningen vanuit bedrijven en consumenten is gedaald, vanwege minder economische bedrijvigheid en toegenomen onzekerheid", aldus de bank in een toelichting. Ook dit zorgde ervoor dat de winst bij ING afgelopen jaar lager uitkwam.

Wel ziet de bank dat er vorig jaar een "gezonde vraag" naar hypotheken was. Dat is niet verrassend, aangezien eerder al bleek dat de coronacrisis amper invloed had op de vraag naar koopwoningen.

In november maakte ING bekend dat het van plan is om tot eind 2021 duizend banen te schrappen en kantoren te sluiten, vooral in Azië en Zuid-Amerika. De bank liet toen weten dat mogelijk ook arbeidsplaatsen in Nederland komen te vervallen, al zal het merendeel van de banen verdwijnen in het buitenland.