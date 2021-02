Volksbank is van plan om de komende drie jaar vier- tot vijfhonderd arbeidsplaatsen te schrappen. Dat maakt het moederbedrijf van onder meer SNS, ASN en RegioBank vrijdag bekend bij de publicatie van zijn jaarcijfers. Ook meldt het bedrijf dat er nieuwe banen bij komen, zonder daarbij aantallen te noemen.

Volksbank gaat zijn organisatie op de schop nemen en wil toe naar een uniforme organisatiestructuur, waarbij de bank sneller, digitaler en wendbaarder wordt. Tevens wil het bedrijf zijn aanbod van producten en diensten uitbreiden en efficiënter gaan werken. Dit zorgt er echter voor dat minder personeel nodig is, waardoor honderden arbeidsplaatsen vervallen.

De bank laat weten dat het bedrijf de betreffende medewerkers wil begeleiden naar ander werk, met behulp van omscholing. Het doel is om zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te helpen. Het bedrijf heeft hiervoor een voorziening getroffen van 45 miljoen euro.

Door de nieuwe werkwijze is er bij de bank ook behoefte aan nieuwe mensen met andere vaardigheden, waardoor er ook banen bij komen. Om hoeveel nieuwe arbeidsplaatsen het gaat, is nog onbekend.

In het afgelopen jaar boekte Volksbank een nettowinst van 174 miljoen euro, wat 37 procent lager was dan een jaar eerder. De totale baten kwamen uit op 923 miljoen euro, wat ongeveer gelijk was aan 2019.