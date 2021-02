Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de openbaar aanklager van San Francisco bekijken of er bij de stijging van de aandelenkoersen van GameStop en AMC enkele weken geleden sprake was van koersmanipulatie. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal donderdag op basis van ingewijden.

Drie weken geleden schoten de aandelenkoersen van gamesverkoper GameStop en bioscoopketen AMC omhoog, doordat enkele beleggers op het discussieforum Reddit anderen hadden opgeroepen om de aandelen te kopen. Ze wilden daarmee zogenoemde shortsellers, die profiteren van een koersverlaging, een hak zetten. De koers van het aandeel GameStop ging daardoor in twee weken tijd met meer dan 2.000 procent omhoog naar 483 dollar (398 euro).

Ondertussen lijkt de rust weergekeerd en kost een aandeel GameStop zo'n 50 euro, maar de autoriteiten hebben toch een onderzoek ingesteld. De Reddit-gebruikers worden verdacht van koersmanipulatie door het aandeel aan te prijzen op het forum. Ook wordt onderzocht of ze zich schuldig hebben gemaakt aan andere overtredingen. De autoriteiten vroegen data op van onder meer beleggingsapp Robinhood, die door veel kleine beleggers wordt gebruikt.

De grondstoffenautoriteit onderzoekt tevens of de beleggers over de schreef zijn gegaan toen ze even later de zilverprijs de hoogte in stuurden.

Eerder werd al bekend dat beurswaakhond SEC een onderzoek naar de kwestie heeft ingesteld. Volgende week donderdag is er een hoorzitting in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om uit te zoeken wat er precies is gebeurd.

De Nederlandse waakhond AFM opende een onderzoek naar de manier waarop brokers BinckBank en DeGiro met de gekte zijn omgegaan.