De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een duidelijke plus de handel uitgegaan. Met name technologiebedrijven duwden de AEX naar de hoogste stand in twintig jaar. Dat gebeurde na nieuws over Europese plannen om de eigen chipsector uit te bouwen.

Chipfondsen lijken te bewegen op het nieuws dat de Europese Unie overweegt een eigen chipfabriek te bouwen. Dat wil de EU doen om minder afhankelijk te worden van leveringen uit Azië en de Verenigde Staten, meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) en chipmachinemaker ASML wonnen tot 4,2 procent, waarmee de bedrijven bij de grootste winnaars in de AEX hoorden. Alleen betalingsverwerker Adyen eindigde hoger (5,7 procent in de plus), geholpen door analisten die hun verwachtingen omtrent het fintechbedrijf naar boven bijstelden.

De AEX steeg met 1,1 procent tot 664,34 punten, de hoogste stand sinds de zomer van 2000. De Midkap ging met 0,7 procent omhoog naar 1002,80 punten.

Eerder op de dag werd al bekend dat Amsterdam Londen heeft ingehaald als grootste centrum voor aandelenhandel. Door de Brexit zijn veel platformen en investeerders in Londen uitgeweken naar de Nederlandse hoofdstad.