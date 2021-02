Dat carnaval dit jaar niet doorgaat, doet niet alleen pijn bij feestvierders en kroegen. Ook de bierbrouwers moeten knarsetandend toezien hoe de pandemie een streep zet door de verkoop van miljoenen liters bier. Heineken, AB InBev en Swinkels (Bavaria) hebben zich wel aangesloten bij lokale initiatieven om thuis carnaval te vieren. Maar dat dit jaar net zoveel pilsjes achterover worden getikt als normaal, lijkt uitgesloten.

Carnaval werd vorig jaar nog volop gevierd, maar korte tijd later werd duidelijk dat COVID-19 toen al in Nederland was. Het virus kon zich tijdens het feest dagenlang naar hartenlust verspreiden. In de loop van vorig jaar werd dan ook duidelijk dat carnaval vieren op de gebruikelijke manier er in 2021 niet in zat.

En dat is een flinke schadepost voor onder meer de bierbrouwers. Hoeveel bier er normaal gesproken vloeit tijdens carnaval is niet geheel duidelijk, maar schattingen gaan uit van 5 à 10 miljoen liter.

Carnavalsvierders geven normaal 270 miljoen euro uit

Van de eerder genoemde brouwerijen wilde alleen Swinkels een indicatie geven. Tijdens carnaval gaan er bij de Brabantse brouwerij "enkele duizenden hectoliters" (enkele honderdduizenden liters) bier doorheen. Wel laten andere brouwers weten dat carnaval uiteraard een piekmoment is.

Het CBS berekende twee jaar geleden, in opdracht van tv-programma Stand van Nederland, dat carnavalsvierders in ons land gezamenlijk zo'n 270 miljoen euro uitgeven tijdens het feest. Ongeveer de helft daarvan gaat op aan alcohol, waarbij bier ongetwijfeld de boventoon voert. Dat het de brouwers vele miljoenen euro's kost, mag dus duidelijk zijn.

Om toch nog iets van het feest te maken, hebben brouwerijen zich aangesloten bij kleine initiatieven van jeugdverenigingen of carnavalsclubs. Heineken is moederbedrijf van onder meer het Limburgse biermerk Brand en werkt samen met diverse kroegen die carnavalspakketten samenstellen om het feest thuis te vieren. "Tevens werken we samen met diverse verenigingen, onder meer in Venlo, waar ze langs de deuren gaan."

Brouwer wil graantje meepikken van 'carnaval light'

Ook Swinkels probeert toch nog iets mee te pakken van 'carnaval light'. "Het is voor ons een heel belangrijk moment in het jaar", legt een woordvoerder uit. "Daarom hebben we een campagne opgezet die anders is dan in andere jaren."

Zo heeft het bedrijf een carnavalspersconferentie opgenomen, in de stijl van de coronapersconferenties van het kabinet. Ook is er een playlist en een 'routekaart', waarop maatregelen staan om carnaval thuis te vieren.

Concurrent AB InBev schat dat het tijdens carnaval net zoveel bier verkoopt als tijdens een zomerse week met goed weer. Net als de andere brouwerijen, werkt ook het Belgische bedrijf samen met diverse verenigingen en ondernemers die pakketten samenstellen om carnaval thuis te vieren.

"Ook zien we dat sommige clubs plannen hebben om in de zomermaanden alsnog wat met carnaval te doen", meldt een woordvoerder van AB InBev, die hoopt op die manier in de zomer alsnog wat extra omzet te kunnen pakken. Toch blijft het dit jaar voor de brouwers, ondanks alle plannen van kroegen en verenigingen tijdens carnaval, huilen met de pet op.