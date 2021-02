Belgische kappers mogen vanaf zaterdag de schaar weer in de coronakapsels zetten, de Duitse collega's vanaf 1 maart. Ondertussen plannen Nederlandse kappers niet eens meer nieuwe afspraken in, omdat ze geen idee hebben wanneer zij weer aan de wasbak mogen. Kappersorganisatie ANKO put nu hoop uit het beleid van de buurlanden.

"Toen de Duitse kappers dicht moesten, volgden wij ook", zegt Gonny Eussen van de ANKO optimistisch. "Dus dat zij op 1 maart weer open mogen, zien we op de eerste plaats als goed nieuws." Nederland is straks omgeven door kappers die open mogen.

Praat mee op NUjij Ben jij kapper? Laat op reactieplatform NUjij weten hoe jij de huidige periode ervaart en deel je verwachtingen voor de komende periode met ons.

"Dat is wel zuur voor de kappers in de grensstreek en die grens wordt steeds groter." Want de Nederlandse kappers herinneren zich ook nog wel dat de Belgische kappers gesloten werden, terwijl je hier je haar nog wel kon laten knippen en kleuren. "Toen kwamen er ook Belgen naar Nederland." Dus het is zeker niet uitgesloten dat mensen die in de buurt van de grens wonen, zich straks in België laten kappen.

Naast het knipgrenstoerisme neemt in Nederland het 'zwartknippen' toe, signaleert de ANKO. "Niet dat de kappers die dat doen zich bij ons melden, maar juist de kappers die het niet doen melden het. Het gebeurt ook steeds openlijker en schaamtelozer", zegt de woordvoerder. De ANKO keurt dat af, maar kan er verder weinig aan doen.

Wat natuurlijk wel zou helpen, is als er ook in Nederland zicht komt op een datum dat de kappers open mogen. Er zijn volgens de ANKO wel gesprekken gaande met de overheid daarover. "Wij denken dat het kan, de buurlanden kennelijk ook." Zowel de Belgische premier als de Duitse kanselier refereerden bij hun aankondigingen ook aan het welzijn van mensen in relatie tot een goede knipbeurt.

"Voor dat welzijn is in Nederland nog te weinig aandacht", vindt de woordvoerder. De ANKO wil niet zeggen wanneer zij denken dat de kappers hier weer open kunnen. "We denken nog niks, we hopen vooral."