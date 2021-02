De Fiod heeft in samenwerking met het Europese juridische agentschap Eurojust frauduleuze btw-praktijken opgespoord. De staat liep daarbij zo'n 9 miljoen euro mis, meldt de Fiod donderdag. Er zijn invallen gedaan in diverse panden in Eindhoven, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht. Tevens zijn er vier mannen als verdachte aangemerkt, al is niemand gearresteerd.

De fraudeurs hadden een Nederlandse webwinkel opgezet die telecomapparatuur verkocht, maar een heel lage omzet draaide. Daardoor betaalde het bedrijf slechts heel weinig btw.

Daarnaast werd er een aparte vennootschap opgericht voor de verkoop van geheugenkaarten voor onder andere digitale camera's. De vennootschap kocht deze kaarten binnen Europa in, waardoor het geen btw hoefde te betalen, omdat dit bij grensoverschrijdende leveringen binnen Europa niet hoeft.

De vennootschap kocht dus kaarten uit een ander land zonder daar btw over te betalen, maar verkocht ze vervolgens door aan verkopers in Kroatië of Tsjechië, waarbij wel btw in rekening werd gebracht. De vennootschap ontving dus btw, maar droeg deze niet af aan de staat. Dat is fraude.

De Kroatische aankopers trokken ondertussen de btw wel af van hun belastingen en kregen die terugbetaald. Zij verkochten de goederen op hun beurt door aan Poolse bedrijven, met btw, en die Poolse bedrijven leverden hetzelfde product opnieuw aan Nederland, zonder btw. Op die manier liep de Nederlandse overheid 9 miljoen euro mis.

De opsporingsdiensten deden de afgelopen weken dertien huiszoekingen verspreid over Europa, waarvan acht in Nederland. Er is beslag gelegd op administratie en bankrekeningen.