In 2009 liet toenmalig topman Jeroen van der Veer van Shell bij de presentatie van de strategie weten dat het concern niet meer grootschalig zou investeren in zonne- en windenergie. Dat werd destijds en nog veel jaren daarna bestempeld als 'blunder'. Bij de presentatie van de nieuwe strategie van het concern twaalf jaar later, wordt de keuze van toen, grotendeels bevestigd.

"Je hoeft geen eigenaar te zijn om het te kunnen verkopen", aldus Shell bij de toelichting op de nieuwe strategie donderdag. Shell wil in 2050 helemaal klimaatneutraal draaien, maar dat betekent niet dat het bedrijf zich volledig afkeert van olie en gas. Voorlopig is daar sowieso geen sprake van.

Volgens CEO Ben van Beurden van Shell, zal het concern de productie van olie de komende tien jaar met 1 tot 2 procent per jaar verminderen. "En wordt de productie van gas juist opgevoerd." Per saldo zal Shell daarmee evenveel fossiele brandstof produceren. "We zeggen ook niet dat we niet investeren in hernieuwbare energie."

Zo kan Shell wel deelnemen aan projecten, zoals nu al gebeurt met een windpark in de Noordzee, waarvan webgigant Amazon klant is. "We kunnen ook investeringen van anderen mogelijk maken", aldus Van Beurden. Hetzelfde geldt volgens hem voor biobrandstoffen. Shell wil veel meer de schakel worden tussen de productie en de consumptie, dan de per se de producent.

Veel meer tankstations en laadpunten

Olie en gas zullen nog "decennia" nodig zijn. Voor het zeker stellen van de vraag naar energie. "En het geld dat we daarmee verdienen, zal ook nodig zijn om het bedrijf te kunnen transformeren", aldus Van Beurden. "Om echt te veranderen, moeten we vooral veranderen wat we verkopen." De olieproductie van Shell zal zeker nooit meer worden: het hoogtepunt ligt achter het bedrijf, dat was in 2019.

Het Brits-Nederlandse concern wil zich ook nadrukkelijker profileren richting de consument met meer dan 55.000 tankstations en 500.000 laadpunten voor elektrische auto's in 2025. Vandaag de dag heeft Shell 46.000 verkooppunten, waarmee 30 miljoen consumenten bereikt worden, dat moeten er 40 miljoen worden.

Shell heeft als doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te werken, zowel op de eigen productie als op de handel in de producten van derden. Ten opzichte van 2016 moet de uitstoot in stapjes omlaag. In 2023 met 6 tot 8 procent, in 2030 met 20 procent, in 2035 met 45 procent, tot nul in 2050.