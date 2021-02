Amsterdam is afgelopen maand Londen voorbijgegaan als grootste centrum voor de aandelenhandel, blijkt uit cijfers van handelsplatform Cboe over de maand januari. Oorzaak hiervan is dat diverse platformen en investeerders zijn uitgeweken van Londen naar Amsterdam vanwege de Brexit.

Vorige maand is in de Nederlandse hoofdstad dagelijks voor zo'n 9,2 miljard euro verhandeld. In Londen bleef de teller steken op 8,6 miljard per dag. Dat is een behoorlijk contrast met vorig jaar, toen Londen nog veruit het grootste Europese handelscentrum voor aandelen was, met een dagelijkse handel van 17,5 miljard euro. Frankfurt was toen nummer twee met 5,9 miljard, terwijl Amsterdam het moest doen met een zesde plek (gemiddeld 2,6 miljard).

Door het Britse vertrek uit de Europese Unie, dat technisch gezien plaatsvond op 1 januari 2021, besloten diverse handelsplatformen om te kiezen voor Amsterdam, nu Londen geen onderdeel meer is van de EU. Zo opende Cboe zelf een hub in de Nederlandse hoofdstad, evenals Turquoise, dat onderdeel is van de London Stock Exchange.

Mede daardoor vertrok er begin januari voor zo'n 6 miljard euro aan handel uit de Britse hoofdstad. Zo maakte Euronext, waartoe onder meer de Amsterdamse handelsbeurs behoort, woensdag bekend dat de handel in Amsterdam vorige maand is gegroeid. Overigens gaat het niet alleen om aandelenhandel die is vertrokken uit Londen, ook de handel in derivaten is deels verplaatst naar Amsterdam. De handel in emissierechten verhuist waarschijnlijk later dit jaar.

De verwachting is dat de handel in Londen de komende tijd wat aantrekt. Dit omdat de handel in Zwitserse aandelen in juni 2019 is gestopt, maar geleidelijk weer terugkeert. Nu nog wordt in de Britse hoofdstad voor zo'n 250 miljoen euro per dag verhandeld in Zwitserse effecten, maar naar verwachting groeit dat naar ongeveer 1 miljard euro.