AliExpress heeft na ingrijpen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn verkoopvoorwaarden aangepast. De webwinkel voldoet nu aan het Europese consumentenrecht, meldt de ACM donderdag. Daardoor mogen kopers bij een geschil nu in eigen land naar de rechter stappen en hoeven ze niet meer naar de rechtbank in Hongkong.

Verder kunnen consumenten hun product binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden terugsturen en geeft AliExpress duidelijkere informatie over de wettelijke garantietermijn van minimaal twee jaar die in Europa geldt.

Ook worden kopers nu beter geïnformeerd over mogelijke belastingen of heffingen die ze moeten betalen, bijvoorbeeld als een product de grens over gaat.

De Consumentenbond trok in mei 2019 voor het eerst aan de bel omdat de webwinkelgigant zich niet aan de Europese consumentenregels hield. De ACM kwam vervolgens in actie.

"Het is goed dat de ACM heeft ingegrepen", zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. "Als Alibaba op de Europese markt wil handelen, moet het de hier geldende regels respecteren."