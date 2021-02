Farmaceut AstraZeneca verwacht dit jaar 18 tot 24 procent meer winst te zullen maken. Het bedrijf houdt in deze prognose de verkoop van de coronavaccins die het produceert buiten beschouwing.

AstraZeneca denkt dat de winst zal stijgen omdat de farmaceut verwacht dat de vraag naar medicijnen tegen kanker en andere therapieën weer zal aantrekken, nadat de reguliere zorg afgelopen jaar in veel landen werd afgeschaald.

In 2020 steeg zowel de omzet als de winst van AstraZeneca ook al. Doordat het een aantal nieuwe medicijnen lanceerde, steeg de omzet over het hele jaar met 9 procent en de winst met 15 procent.

Het AstraZeneca-vaccin is eind januari goedgekeurd voor gebruik binnen de Europese Unie. Afgelopen zomer beloofde de Brits-Zweedse farmaceut nog dat het geen winst zou maken op het coronavaccin zolang de coronacrisis duurt.

In het najaar paste het bedrijf die belofte iets aan, door er een limiet aan te stellen. Uit overeenkomsten met een fabrikant bleek dat AstraZeneca al in juli 2021 zou kunnen zeggen dat de pandemie voorbij is en er dus voor zou kunnen kiezen om vanaf dan winst te maken op het vaccin.