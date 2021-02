De Nederlandse economie zal dit jaar met slechts 1,8 procent groeien. Dat is het laagste groeipercentage dat de Europese Commissie voor de negentien eurolanden in 2021 verwacht.

Ook volgend jaar loopt het herstel van Nederland met een verwachte groei van 3 procent achter als de eurozone uit de crisis opkrabbelt. Daar staat tegenover dat de economische klap vorig jaar in Nederland minder hard lijkt te zijn geweest dan verwacht, stelt het dagelijks EU-bestuur.

