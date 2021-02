De Nederlandse economie zal dit jaar met slechts 1,8 procent groeien. Dat is het laagste groeipercentage dat de Europese Commissie (EC) voor de negentien eurolanden in 2021 verwacht. Maar daar staat tegenover dat de Nederlandse economie minder hard is geraakt door de coronacrisis dan veel andere landen in de eurozone.

De Nederlandse economie is in 2020 met 4,1 procent gekrompen, terwijl de gehele eurozone vorig jaar met 6,8 procent kromp.

De verwachte groei van 2022 loopt ook iets achter op die van de rest van de eurozone. De commissie denkt dat de Nederlandse economie dan met 3 procent groeit. Aan het einde van dat jaar neemt de economische activiteit naar verwachting toe tot iets boven de niveaus van 2019.

De EC schrijft in de winterprognose dat ze door de beschikbaarheid van de coronavaccins "voorzichtig optimistisch" durft te zijn over de Europese vooruitzichten. De hele eurozone groeit dit jaar naar verwachting met 3,8 procent. In 2022 zet die groei in hetzelfde tempo door.