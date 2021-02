Shell maakt werk van een nieuw bedrijfsmodel, waarbij de productie van olie een steeds minder grote rol zal spelen. Het Brits-Nederlandse concern wil zich nadrukkelijker profileren richting de consument met meer dan 55.000 tankstations en 500.000 laadpunten voor elektrische auto's in 2025. Dat maakte Shell donderdag bekend bij de strategie-update van de onderneming.

Vandaag de dag heeft Shell 46.000 verkooppunten waarmee 30 miljoen consumenten bereikt worden, dat moeten er 40 miljoen worden. Het bedrijf stelt dat de olieproductie over het hoogtepunt heen is, dat hoogtepunt was in 2019.

Shell zal zich ook meer op de handel en schonere brandstoffen gaan richten. De productie van traditionele brandstoffen moet in 2030 meer dan gehalveerd zijn. De focus zal komen te liggen op biobrandstof, niet alleen in de productie maar ook in de distributie. Verder blijft Shell actief in waterstof, elektriciteit en LNG (vloeibaar gas).

Het olieconcern heeft als doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te werken, zowel op de eigen productie als op de handel in de producten van derden. Ten opzichte van 2016 moet de uitstoot in stapjes omlaag: in 2023 met 6 tot 8 procent, in 2030 met 20 procent, in 2035 met 45 procent tot nul in 2050.