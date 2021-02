De eigenaren van Coolblue overwegen een beursgang voor de webwinkel. Dat maakt investeerder HAL, die een belang van 49 procent heeft in het bedrijf, donderdag bekend.

De verwachting is dat de beursgang, afhankelijk van de marktomstandigheden, dit jaar nog zal plaatsvinden op de beurs Euronext in Amsterdam.

"Er staat nog niets vast", zegt Pieter Zwart, algemeen directeur van Coolblue in een video. "We praten er veel over. Maar mocht het nou zo zijn dat we dit echt gaan doen, dan weet ik één ding zeker: ik zal de grootste aandeelhouder blijven en ik zal blijven ondernemen."

Coolblue werd in 1999 opgericht door drie studenten. Een van hen was Zwart. De webwinkel verkoopt consumentenelektronica en probeert zich te onderscheiden met de service die het daarbij biedt. Inmiddels heeft het ook 'echte' winkels in tien steden verspreid over het land.