Rabobank schrapt in de komende jaren zo'n vijfduizend banen. De bank, waar in totaal 40.000 mensen werken, meldt donderdag dat de coronacrisis, de lage rente en digitalisering grote gevolgen hebben voor het bankenlandschap.

Desalniettemin maakte de bank vorig jaar nog wel winst. De nettowinst kwam uit op bijna 1,1 miljard euro. In 2019 was dat nog het dubbele.

Waar de banen zullen verdwijnen, is nog niet helemaal duidelijk. Rabobank zegt dat er in de komende vijf jaar zo'n duizend fte per jaar zullen verdwijnen. De bank hoopt gedwongen ontslagen te kunnen beperken door vooral met natuurlijk verloop te werken, maar kan niet uitsluiten dat er alsnog mensen gedwongen weg moeten.

In november werd al duidelijk dat Rabobank aan kostenbesparingen werkte. Toen was het plan nog om versneld kantoren en filialen te sluiten. De bank verwelkomt steeds minder klanten in de vestigingen.