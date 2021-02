Joop Wijn is genomineerd als commissaris van de Haagse zakenbank NIBC. De beoogde aanstelling van de voormalige minister van Economische Zaken is al goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB). Het is nog wachten op een akkoord van de aandeelhouders die later bijeen zullen worden geroepen.

De econoom was namens het CDA staatssecretaris en minister in verschillende kabinetten onder leiding van toenmalig premier Jan Peter Balkenende.



Wijn was eerder bestuurder van ABN AMRO en lid van de Tweede Kamer. Ook werkte hij voor Rabobank en betalingsbedrijf Adyen.

Wijn zit al in de toezichthoudende raden van verzekeraar ASR en luchthavenuitbater Schiphol Group.