72 procent van de Nederlandse winkels zijn woensdag geopend voor click & collect, 6 procent stelt het uit naar een later moment. 22 procent heeft dus geen plannen om met afhaling te beginnen. Dat blijkt uit een rondgang van sectorvereniging INretail.

De belangrijkste reden om click & collect uit te stellen is het weer. "Het is niet zo aangenaam om in -5 graden iemand te vragen om te pinnen", zegt Paul te Grotenhuis, woordvoerder van INretail, aan NU.nl.

De winkels die niet meedoen aan click & collect doen dat vooral om praktische redenen. "Stel dat je een bruidswinkel hebt die pakken op maat laat maken of een keukenwinkel waar mensen toch even moeten zien hoe het eruitziet. Dat soort dingen verkoop je moeilijker op bestelling", legt Te Grotenhuis uit.

56 procent van de ondernemers verwacht 10 procent meer omzet te boeken dankzij het afhalen, 21 procent rekent op 10 tot 20 procent meer dan voorheen. Maar de brancheorganisatie benadrukt dat de winkels op 3 maart moeten heropenen om te kunnen overleven. "Anders dreigen er een hoop faillissementen aan te komen. De komende weken gaan we bewijzen dat shoppen veilig kan", besluit Te Grotenhuis.