In deze coronatijden is Valentijnsdag misschien wel belangrijker dan ooit. Dat merkt wenskaartenmaker Hallmark, die zijn onlineverkopen deze dagen ziet verdriedubbelen in vergelijking met vorig jaar. Ook ziet het bedrijf dat de kaartjes steeds vaker naar familie of vrienden gaan. Uit een enquête van PostNL blijkt eveneens dat dit jaar veel mensen van plan zijn hun ouders of grootouders te verblijden met een attentie.

"We zien al geruime tijd dat Valentijnskaarten niet meer alleen zijn bedoeld voor de partner of de geheime liefde. Maar dat effect zien we in deze dagen extra sterk", zegt Denise Qualm, art director bij Hallmark. Uiteraard speelt de lockdown daarbij een belangrijke rol, omdat op bezoek gaan bij ouders of grootouders nu lastiger is.

Daar komt het koude weer van deze dagen nog eens bij, dat een familiebezoek extra moeilijk maakt. "Een kaartje is dan een mooi alternatief. En dat gaat meer en meer gepaard met een cadeautje, bijvoorbeeld chocolade of een ballon", zegt Qualm.

Aantal kaarten per bestelling neemt toe

"We mogen uiteraard de inhoud van de kaartjes niet bekijken. Maar aan het type kaart dat wordt besteld, zien we dat bijvoorbeeld dochters een kaart sturen naar hun moeder, of vriendinnen onderling een kaart naar elkaar sturen. Tevens zien we dat het aantal kaarten per bestelling toeneemt. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld een kaartje sturen naar hun partner, maar tegelijk ook een naar hun ouders en twee naar vriendinnen."

Mede daardoor zijn de onlineverkopen driemaal zo hoog als vorig jaar en ook bij supermarkten is sprake van een verdubbeling. Belangrijke reden is dat veel winkels, zoals Primera's en Cigo's, noodgedwongen dicht zijn vanwege de lockdown.

Hoewel de stijging van de online omzet de dalende offline verkopen niet geheel compenseert, is het dit jaar toch extra druk bij Hallmark. "Al bij de uitbraak van de pandemie in maart vorig jaar merkten we dat er meer behoefte was aan wenskaarten. Maar met Valentijn weten de mensen de kaarten extra goed te vinden."

Een op de drie stuurt kaartje naar ouders of schoonouders

Dat 14 februari steeds vaak wordt aangegrepen om familie in het zonnetje te zetten, merkt ook PostNL. De postbezorger hield een peiling onder 1.012 Nederlanders van zestien jaar en ouder. Daaruit komt naar voren dat ruim de helft van de ondervraagden van plan is om extra aandacht te geven aan mensen die dat nodig hebben.

Bijna een op de drie wil de ouders of schoonouders een attentie sturen. Een op de vijf stuurt opa of oma een kaartje. Daarbij lijken vooral veel jongvolwassenen - tot en met dertig jaar - van plan om de oudere generaties wat extra aandacht te geven.

Prijzen voor bloemen rijzen de pan uit

Wie voor Valentijn een bloemetje wil kopen, al dan niet voor een geliefde, doet dat voornamelijk online. "Dat was al langere tijd zo", zegt directeur Jeroen de Zwart van Fleurop. "In verband met het verrassingselement natuurlijk en ook omdat het vooral iets is waar jongere klanten aan doen, die meer online bestellen."

De bloemen zijn dit jaar wel heel duur, waarschuwt De Zwart. Dat beaamt ook bloemenveiling FloraHolland. Dat ze zo duur zijn, heeft alles te maken met de coronacrisis waardoor er minder gevlogen wordt tussen Afrika en Europa. Veel bloemen en zeker rozen komen uit Afrika deze kant op. "De prijzen rijzen echt de pan uit", zegt de directeur van Fleurop.

Behalve dat het aanbod laag is, wat de prijs opdrijft, is de vraag ook hoog. Wat de prijs nog verder opdrijft. "Dat komt doordat Valentijnsdag, in tegenstelling tot Moederdag bijvoorbeeld, in de hele wereld op dezelfde dag valt."

Die 14 februari is dit jaar een zondag, dat zal weinig effect hebben op de bloemenverkoop. "In het verleden zou bezorging op zondag niet voor de hand liggen. Maar dat is tegenwoordig ook heel gebruikelijk. Mits het weer het toelaat." De vooruitzichten voor zondag zijn wat dat betreft een stuk beter dan eerder in de week het geval was.