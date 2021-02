Omdat de niet-essentiële winkels de hele maand januari al dicht zijn en consumenten massaal online shoppen, is voor het eerst ooit meer afgerekend met iDEAL dan met pin. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl woensdag heeft opgevraagd bij Betaalvereniging Nederland.

Met het online betaalsysteem iDEAL werd in de eerste maand van dit jaar voor 8,26 miljard euro afgerekend, met de pin voor 7,24 miljard euro. In dezelfde maand vorig jaar was die verhouding nog behoorlijk anders. Toen is bij Nederlandse winkels voor 9,66 miljard met pin betaald en is met iDEAL voor 5,49 miljard afgerekend.

Al sinds de uitbraak van COVID-19 in maart vorig jaar zijn de internetaankopen flink gestegen. Door de strenge lockdown, die in december is ingevoerd, zijn veel winkels dicht. Daardoor zijn de aankopen bij webwinkels nog verder omhoog gegaan, terwijl bij veel bakstenen winkels de teller terugliep naar nul.

Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal betalingen via iDEAL naar recordhoogte is gestegen in januari. Het betaalsysteem heeft in totaal 96,8 miljoen transacties verwerkt vorige maand. Dat was 51,9 procent meer dan dezelfde maand vorig jaar.

Betaalvereniging Nederland merkt daarbij op dat het aantal betalingen tussen consumenten onderling met bijna een derde is gedaald, vanwege de lockdown en avondklok. Het aantal betalingen bij webwinkels nam met 65 procent toe.