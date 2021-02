Vanaf 2025 wordt de elektriciteit in Nederland afhankelijker van de weersomstandigheden, omdat er dan meer ingevoerd zal worden uit de buurlanden en er meer wind- en zonne-energie gebruikt zal worden. Dat blijkt uit het Leveringszekerheidrapport van netbeheerder TenneT.

Tot 2025 is de levering van stroom voor Nederland verzekerd door binnenlandse productie. Vanaf dan zal er meer geïmporteerd worden uit het buitenland. "Maar dat is geen probleem", zegt Maarten Abbenhuis van TenneT. "Ook in het verleden heeft Nederland perioden gekend van importafhankelijkheid zonder dat de leveringszekerheid in gevaar kwam."

Wel zal er een grotere nadruk komen te liggen op het weer omdat alle Europese landen momenteel aan een omslag naar duurzame energie bezig zijn. "In België en Duitsland zijn de weersomstandigheden vergelijkbaar met die in Nederland", legt een woordvoerder uit.

"Als het dus niet waait in Nederland en ook niet in Duitsland, wordt het moeilijk om aan stroom te komen. Daarom wordt het belangrijk om ook in te zetten op verbindingen met het VK, waar er meer kernenergie is, en Noorwegen, dat waterkrachtcentrales heeft. In die landen zijn de weersomstandigheden iets anders."

De reden waarom de binnenlandse productie vermindert is de sluiting van gas- en kolencentrales. Vanaf 2025 vermindert het aantal gascentrales en vanaf 2030 mogen er geen kolen meer gebruikt worden voor de stroomproductie. Tegelijk zal de elektriciteitsproductie naar verwachting stijgen. "Dat gaat natuurlijk gepaard met investeringen in duurzame energie, maar zeker in het begin zullen we nog meer moeten importeren uit andere Europese landen", klinkt het bij TenneT.