Het mag geen verrassing zijn dat we vorig jaar veel meer boodschappen online hebben besteld. De totale omzet uit online boodschappen groeide met maar liefst 65 procent naar 2,5 miljard euro. Daarbij valt op dat Albert Heijn (AH) marktaandeel heeft ingeleverd, terwijl PLUS en Coop juist een veel groter deel van de taart naar zich toe hebben getrokken.

Bovendien zijn het bij AH vaak klanten die al in de winkels van de keten kwamen en bij de andere bedrijven juist ook nieuwe klanten.

"Daarmee ziet Albert Heijn winstgevende omzet vanuit de winkel vertrekken naar de minder winstgevende online omzet", zegt Joop Holla van marktonderzoeker GfK tegen NU.nl. "Dat is natuurlijk altijd nog beter dan wanneer ze helemaal vertrekken, maar het is wel kannibalisme."

Bij Albert Heijn was meer dan 60 procent van de online klanten ook al klant in de winkel. Bij bijvoorbeeld Jumbo en PLUS is dat aandeel een derde.

De online omzet van de supermarkten is toegenomen doordat meer mensen hun boodschappen thuis lieten bezorgen. "Meer dan een kwart van de huishoudens bestelde vorig jaar weleens online boodschappen", weet Holla. "Een jaar eerder was dat nog een vijfde." De bulk van het boodschappengeld wordt ook door de online shoppers evengoed nog in de supermarkt gespendeerd.

"Van elke euro wordt 20 cent aan online boodschappen uitgegeven en 80 cent in de winkel." Vrijwel niemand komt nooit meer in de supermarkt. "Al was het maar om vers brood of vlees te halen", blijkt uit de kassagegevens waar GfK uit put. Mensen die hun boodschappen laten bezorgen, geven wel meer uit dan consumenten die vooral in de winkel kopen. "Dat is 107 euro, tegenover 100 euro."

Dit komt voornamelijk doordat gezinnen relatief vaak de boodschappen laten bezorgen en die kopen meer dan kleinere huishoudens.

De wagentjes van Picnic zijn Jumbo voorbijgereden

AH zag het marktaandeel van de totale onlineboodschappentaart vorig jaar dalen. Waar het grootste supermarktconcern van Nederland in 2019 nog meer dan de helft (51,1 procent) van het totaal in handen had, is dat teruggelopen tot 47,2 procent. Picnic (19,8 procent) ging nipt Jumbo (19,7 procent) voorbij en is daarmee nu de nummer twee in online boodschappen.

PLUS groeide opmerkelijk hard. "Dat komt door het concept van PLUS", denkt Holla. "Die leveren niet vanuit een distributiecentrum of iets soortgelijks, maar vanuit de winkels. Zij konden daardoor flexibeler inspelen op de vraag." Dit terwijl AH potentiële klanten ook weleens nee moest verkopen. Binnen het totaal is PLUS nu goed voor 5,7 procent en daarmee de nummer vier.