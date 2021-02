De Europese Commissie (EC) heeft woensdag ingestemd met een prijsverlaging van zes kankermedicijnen door het farmabedrijf Aspen. De Zuid-Afrikaanse groep doet 73 procent van de prijs af. Daarmee komt een einde aan een 3,5 jaar durend onderzoek door de Europese Unie, meldt de EC.

Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager startte in mei 2017 een onderzoek naar Aspen, omdat ze het bedrijf ervan verdacht te profiteren van zijn marktdominantie. De groep zou zes kankermedicijnen hebben verworven nadat het patent verliep en ze hebben verkocht met een winstmarge van gemiddeld 300 procent.

Het onderzoek zou de Zuid-Afrikanen uiteindelijk een boete hebben opgeleverd tot 10 procent van hun wereldwijde omzet, maar het bedrijf lijkt die boete nu te ontlopen. Het stelde vorig jaar voor om de prijs van de medicijnen, tegen onder meer leukemie en myeloom, met 73 procent te verlagen. Daar gaat de EU nu op in, waarmee het onderzoek stopgezet wordt.

De prijsverlaging geldt voor tien jaar in alle Europese landen en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2019. Ook garandeert het bedrijf de levering voor de komende vijf jaar, waarna het ofwel die levering zelf verlengt of de vergunning aan een ander bedrijf geeft.

Aspen is een Zuid-Afrikaans bedrijf dat wereldwijd opereert. In Nederland heeft de groep vestigingen in Gorinchem en Oss.