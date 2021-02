De EU wil twee maanden langer kunnen nadenken of ze de eind vorig jaar gesloten Brexit-deal definitief goedkeurt. De Europese Commissie wil hiertoe een verzoek indienen bij de Britten, die overigens niet gelukkig zijn met het uitstel. Wanneer het VK beslist of het akkoord gaat met het uitstel, is nog niet duidelijk.

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 1 januari 2021 de Europese Unie verlaten. Op Kerstavond, vlak voor die deadline, sloten beide partijen een deal over de toekomstige handelsrelatie. Het Europees Parlement (EP) heeft die toen voorlopig goedgekeurd, tot eind februari 2021.

De tussenliggende tijd zou het parlement dan kunnen gebruiken om de deal aandachtiger door te nemen, om er vervolgens definitief mee akkoord te gaan. Het lijkt er nu echter op dat het EP meer tijd nodig heeft. Daarom vraagt Brussel om uitstel tot 30 april. Volgens de commissie is de extra tijd nodig doordat de Brexit-overeenkomst moet worden vertaald naar 24 verschillende talen.

David Frost, die namens het VK de Brexit-onderhandelingen voerde, zei dinsdag tegen het Britse Hogerhuis dat hij op de hoogte was van het verzoek tot uitstel, maar dat hij er niet enthousiast van werd. "Uiteraard is het teleurstellend, aangezien we dit een maand geleden al hebben besproken."

Als de bedenktijd niet wordt verlengd, staat er eind februari een bijeenkomst gepland waarbij het EP beslist over de Brexit-deal. Uit eerdere debatten van parlementaire commissies bleek dat een meerderheid van het parlement de deal steunt.