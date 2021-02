Speelgoedfabrikant Mattel verkocht vorig jaar voor 1,35 miljard dollar (1,11 miljard euro) aan Barbie-poppen. Dat was het hoogste bedrag van de afgelopen jaren, meldt het bedrijf bij de publicatie van de jaarcijfers. De lockdown speelde daar een voorname rol in.

Vooral in Noord-Amerika zijn veel Barbies verkocht, met een verkoopplus van 26 procent over het gehele jaar. Met een omzet van ruim 704 miljoen euro neemt het thuiscontinent meer dan de helft van de wereldwijde verkopen voor zijn rekening.

Opvallend is dat andere divisies van Mattel het minder goed deden, met in sommige gevallen zelfs lagere verkoopcijfers dan in 2019. Zo moest het onderdeel Fischer Price & Thomas and Friends, met speelgoed voor hele jonge kinderen, het doen met een daling van 6 procent. De divisie Hot Wheels, waartoe speelgoedauto's behoren, steeg wel, zij het met slechts 3 procent.

De totale omzet van het Amerikaanse bedrijf kwam vorig jaar uit op 4,59 miljard dollar. Dat was 2 procent hoger dan in het jaar ervoor. Ook het resultaat onder de streep zag er afgelopen jaar aanmerkelijk beter uit dan in 2019. Toen dook het netto-inkomen van Mattel zo'n 200 miljoen dollar in de min, terwijl vorig jaar een plus van 126 miljoen dollar werd genoteerd.

Tegelijkertijd met de publicatie van de jaarcijfers maakte Mattel bekend dat het gaat snijden in de kosten. Het bedrijf wil de uitgaven verminderen met 250 miljoen dollar. Of er ook banen door verloren gaan, is niet duidelijk.