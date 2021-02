Vakbond FNV perkt het aantal locaties waar leden terechtkunnen voor gratis hulp bij het invullen van de belastingpapieren drastisch in. Het aantal gaat van 300 naar 110, zo bevestigt een woordvoerder van de FNV woensdag naar aanleiding van berichtgeving van het AD daarover.

Veel mensen zijn lid van de vakbond vanwege deze service, zo beaamt de woordvoerder. "Het is populair , we zullen het dan ook zo goed mogelijk in stand houden." Jaarlijks gaan zo'n 200.000 aangiftes door de handen van de vrijwilligers die de vakbond hiervoor optrommelt.

Volgens de FNV is het inperken van het aantal locaties niet bedoeld als kostenbezuiniging. Voor de service worden veelal ruimtes in buurthuizen gehuurd. "Het netwerk was te fijnmazig", aldus de woordvoerder van de vakbond.

Na het schrappen van bijna twee derde van het totale aantal plekken waar mensen geholpen kunnen worden met de aangifte, kunnen leden nog steeds binnen een straal van 10 kilometer terecht, verzekert de FNV. "We zullen met meer vrijwilligers op minder locaties zitten."

Vanaf 15 februari kunnen leden zich melden voor hulp bij het invullen van de aangiftes. "Dat zal in verband met de coronacrisis online gebeuren", licht de woordvoerder toe. "In de toekomst zullen mensen bij het opgeven te horen krijgen op welke locatie zij terechtkunnen."