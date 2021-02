Heineken schrapt de komende jaren wereldwijd achtduizend banen om geld te besparen, meldt het bedrijf woensdag. Er werken in totaal ongeveer 85.000 mensen bij de bierbrouwer.

Het schrappen van de banen moet in totaal ongeveer 350 miljoen euro aan kostenbesparing opleveren. Waar de banen verloren gaan is nog niet helemaal duidelijk, maar het bedrijf wil in ieder geval de personeelskosten op het hoofdkantoor met 20 procent verlagen. De ingreep op het hoofdkantoor moet in het eerste kwartaal al voltooid worden. Voor de reorganisatie trekt Heineken 420 miljoen euro uit.

Het bedrijf wil verder tot 2023 zo'n 2 miljard euro besparen door efficiënter te produceren. Om dat te bereiken wil de brouwer meer gebruikmaken van digitale verkoopkanalen en wil het bedrijf zich richten op premiummerken en alcoholvrij bier. Ook wil Heineken meer andere drankjes gaan verkopen, zoals alcoholhoudende limonade, zogeheten 'hard seltzer'.

Hoewel de resultaten van de onderneming flink negatief zijn beïnvloed door de coronacrisis, werd nog steeds winst gemaakt. De nettowinst kwam in 2020 bijna 50 procent lager uit dan in 2019, op 1,15 miljard euro.