ABN AMRO rapporteert woensdag voor het eerst sinds 2010 een verlies in de jaarcijfers. Het gaat om een verlies van 45 miljoen euro, terwijl de bank over 2019 nog ruim 2 miljard euro winst maakte. Volgens ABN AMRO is het verlies een direct gevolg van de coronacrisis.

De bank zegt dat het verdienmodel door de coronacrisis flink onder druk stond. Zo heeft ABN AMRO, net als veel andere banken, veel geld opzij moeten zetten voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald.

In het eerste kwartaal van 2020 leed de bank daardoor al een verlies van 395 miljoen euro. In het tweede kwartaal was dat verlies al een stuk kleiner en in het derde en vierde kwartaal maakte de bank weer winst.

De laatste keer dat ABN AMRO een jaar met een nettoverlies afsloot was in 2010. Toen kwam de bank onder de streep 414 miljoen euro tekort. ABN AMRO, dat tijdens de financiële crisis van 2008 was genationaliseerd door de Nederlandse overheid, had destijds nog te maken met veel extra kosten vanwege de integratie van Fortis Bank Nederland.